Гравці Шахтаря повертаються до роботи після кількох тижнів відпочинку.

Упродовж найближчих трьох днів "гірники" зберуться разом і пройдуть обов'язкові процедури перед початком тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар відпустив Вакулу в оренду до Десни

З 14 по 16 січня триватиме медогляд в одній з київських клінік. Гравців обстежать трьома окремими групами, після чого запланована робота в залі під наглядом клубних аналітиків. 16 січня увесь склад здасть ПЛР-тести на коронавірус, а наступного дня очікується виліт до Туреччини.

На першому етапі зборів Шахтар повинен провести 4 спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.

Легенди Динамо не поділили гроші, а Суркісу привезли знаменитого тренера: топ-20 інтерв'ю Футбол 24 у 2020-му