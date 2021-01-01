Ми зібрали найкращий ексклюзив за підсумками року, щоб ви мали що почитати (перечитати) за святковим столом. Нам є чим похвалитися!

1. "Найстрашніше – коли у роздягальні літав чайник": Михайло Бурч – про пенальті, фобію Лужного і фантастичного Пятова

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Полум'яне інтерв'ю із легендарним голкіпером, який забивав голи за Волинь, Верес та ряд інших клубів. Справжній український Чілаверт!

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2. "У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

Автор: Олег Бабій

Суть: Відверта розмова з батьком нашого легіонера. Безус-старший досі навчає азів футболу кременчуцьку дітвору. Анатолій Григорович пригадав, як виховував сина, як не втратив голову після страшного діагнозу, поставленого Роману лікарями, і як погодився на трансфер у Динамо після розмови з Ігорем Суркісом та Юрієм Сьоміним…

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3. "Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Степан Федорович завжди відкритий у спілкуванні з пресою і практично під мікроскопом розібрав свою кар'єру у розмовах з журналістами. Однак комплексного і акцентованого матеріалу про епохальний сезон-1979 не вистачало. Адже той рік для форварда, як і для Карпат загалом, видався надзвичайно успішним. Знаковий тріумф у Першій лізі, серія індивідуальних та командних рекордів – Львів мчав назустріч елітному дивізіону, а двигуном цього руху був якраз Юрчишин.

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4. "Ващук стверджує своє – це йому Суркіси мстять за Спартак": Олег Гусєв – про скандальний борг і осад від збірної України

Автор: Артем Франков

Суть: Привід для спілкування з легендою Динамо і збірної України видався не надто приємним – можна навіть з упевненістю сказати, що зовсім неприємним. Але краще вже такий, ніж ніякого – Олег Гусєв, м'яко кажучи, на спілкування зі ЗМІ не напрошується, і інтерв'ю його, мабуть, можна перерахувати на пальцях рук, незважаючи на майже двадцятирічну кар'єру гравця, яка логічно переросла у тренерську.

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5. "Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю

Автор: Олег Бабій

Суть: Розмова головного редактора "Футбол 24" із керівником проекту Tribuna.com у Білорусі та Україні Максимом Беразінскім, який брав активну участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка і зазнав тортур у застінках одного з мінських РУВД.

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6. "Відігнав Парамона від воріт": екс-голкіпер Шахтаря стікав кров'ю проти Динамо, згадує Донецьк і авіакатастрофу Ту-154

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Інтерв'ю із Войцехом Ковалевскі – польським голкіпером донецького Шахтаря початку "нульових". Він більше не наводить жах на форвардів суперника, однак займається кількома важливими проектами, тому постійно перебуває у русі і має безліч турбот. Доводиться шукати дірочки у щільному графіку і домовлятися бодай про 20 хвилин розмови.

На щастя, Войцех виявляється людиною слова і замість погодженого таймінгу ми спілкуємося майже годину. Недільний вечір – ідеальний час для відпочинку і мимовільних спогадів про підступний гачок у воротах НСК Олімпійський, унікальний вихід на заміну Сергія Ателькіна і перше чемпіонство Шахтаря.

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7. "Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау

Автор: Максим Розенко

Суть: Геннадій Перепаденко, екс-хавбек запорізького Металурга, Чорноморця та московського Спартака, освоївся в агентському бізнесі і навіть управляв футбольними клубами. Після закінчення кар'єри залишився жити в Іспанії, був причетний до купівлі швейцарського Віля, чеської Опави, бразильського Юніан Барберенсе, працював спортивним директором молдавської Зорі Бєльці і адміністратором іспанського ФК Марбелья.

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8. "Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"

Автор: Олег Бабій

Суть: Велике і відверте інтерв’ю із найкращим голкіпером України.

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9. "Костакурта відпасував на голкіпера – я прочитав їхні думки": він забивав Мілану, грав проти Роналдо і хоче в Україну

Автор: Сергій Тищенко

Суть: Омар Асад – легендарний гравець для Аргентини. У вже далекому 1994 році він допоміг Велес Сарсфілд виграти єдиний в історії клубу Копа Лібертадорес, а потім здобути Міжконтинентальний кубок. В обох фіналах – проти Сан-Паулу (1:0, 0:1, пен. 5:3) та Мілана (2:0) Асад записав на свій рахунок забиті м’ячі.

Всю свою кар’єру він провів у Велесі, не зраджуючи клубним кольорам. Коли зрозумів, що через травму вже не може грати на високому рівні, вирішив завершити із футболом, щоб не спускатися на нижчий рівень у 29 років. Хоча, якби не проблеми з коліном у 25 років, в Омара могла б скластися хороша європейська кар’єра.

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10. "Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матері

Автор: Олег Бабій

Суть: Ми зателефонували Наталії Володимирівні наступного дня після матчу Шахтаря у Лісабоні проти Бенфіки. Феєрична нічия, яка дозволила "гірникам" пройти до наступного раунду Ліги Європи, плюс надважливий гол Степаненка – кращої нагоди для інтерв’ю годі шукати.

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11. У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у Лідс

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Довгі роки пошуків і втрачених шансів. На руках лише скупі вихідні дані – Олег Суслов, Австрія, неподалік Санкт-Пельтена. Жодних зв’язків, соцмереж і натяків на бажаний результат. Проте "Футбол 24" таки розшукав цього легендарного екс-голкіпера Чорноморця, Зальцбурга та збірної України. У 1994-97 роках Суслов зіграв за національну команду 12 матчів, у яких пропустив 15 м'ячів...

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12. "Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського

Автор: Олег Бабій

Суть: Владиславу Шовковському – 25. Первісток уславленого воротаря очолює Українську асоціацію електронного футболу. Високий, успішний та ерудований молодий чоловік помітно схожий на батька, хоча й переконує, що на маму – більше. Але варто йому заговорити, як тут не залишається жодних сумнівів: перед вами – молодший Шовковський.

"Ви – перший із журналістів, хто зацікавився особисто мною, а не діяльністю нашої організації", – усміхається Владислав. У своїх відповідях він відвертий та глибокий. Знову ж таки, весь – у батька.

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13. "Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

Автор: Мартін Діце

Суть: У середині червня, за півтора місяці до своєї офіційної відставки, тодішній наставник львівської команди буквально на пальцях, по літерах, дуже детально та відверто пояснив усі причини, які призвели до краху "зелено-білих" і їхнього резонансного вильоту з УПЛ.

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14. "Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Він був причетним до двох знакових проектів української футбольної журналістики. У середині 90-х з колегами створював унікальну на той момент телепрограму "Футбол від УТН", а через багато років був головним редактором епохальної газети "Український футбол". Зараз Сергій Бондаренко не має жодного стосунку до футболу, зате знає безліч феєричних історій.

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15. "Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Захоплююча розмова з Армандом Зейберліньшем, півзахисником Волині 80-х. Латвієць був першим іноземцем у тренерській кар'єрі Віталія Кварцяного, а згодом виступав за Шахтар, запорізький Металург, у чемпіонатах Швеції та Ізраїля.

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16. "Блохін надягнув рукавички і став у ворота": Володимир Кличко – про футбол, доньку Суркіса і клуби, за які вболіває

Автор: Максим Розенко

Суть: У чоловічій розмові легенда світового боксу зізнався, що цілком розуміє пристрасні емоції футбольних фанів, розповів, на яких позиціях він зазвичай виходив на поле у виставкових матчах, та пригадав свій найяскравіший дитячий футбольний спогад.

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17. "Де ви взяли цього термінатора?": голкіпер Карпат кермує вантажівкою у США і згадує Лужного та львівського Марадону

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: За Океаном мешкає чимало наших земляків, які залишили помітний слід в українському футболі. Один з них – воротар Олег Береський, який змалечку викликався у юнацьку збірну СРСР, пройшов школу Секеча і грав у Маркевича в Карпатах та запорізькому Металурзі. Особливість Береського полягає у тому, що попри два десятиліття перебування за межами України, він зберігає національну ідентичність і навіть припускає думки про повернення додому. А тим часом займається дуже незвичною діяльністю, як для відомого футболіста...

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18. "Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006

Автор: Олег Бабій

Суть: Свідерський, висловлюючись прозаїчно, "зробив себе сам". Його батьки, робітники столичного заводу, спершу не вірили у правильність футбольного вибору свого сина. "Завод, станок, будівельний майданчик, плиточник-штукатур – не більше. У них не було уявлення, як можна жити по-іншому", – зізнався В’ячеслав в інтерв’ю для Футбол 24.

Юнак прагнув довести – не стільки їм, як собі – що може досягнути у спорті серйозних вершин. І йому це вдалося! Свідерський привернув увагу самого Лобановського, пограв під керівництвом Луческу, Блохіна, Прокопенка, Альтмана, Мунтяна. А ще – виступив на чемпіонаті світу-2006 у складі збірної України.

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19. "Динамо? Мій телефон просто розривався": Ніка Сітчінава вижив у війні з Росією, веде Інгулець і чекає Вернидуба

Автор: Любомир Кузьмяк

Суть: Ніка Сітчінава пройшов з Інгульцем величезний шлях від аматорів до фіналу Кубка України та елітного дивізіону. Більше того, у грузинського легіонера неймовірний не лише футбольний, а й життєвий досвід. Вплив війни з Росією, прийомні батьки у Чернігові, відчайдушна підтримка від грузинської сім'ї, безліч невдалих оглядин – про труднощі цей хлопець знає не з чужих слів.

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20. "Перш ніж дати москалям сало, менти чистили ним черевики": як зародилися українські ультрас – 2 дні лютих боїв за Київ

Автор: Олег Бабій

Суть: Ігор "Тополя" Мазур – постать легендарна. Уродженець Хмельниччини пройшов "гарячі точки" в Абхазії та Чечні, воював на Донбасі, брав участь в акції "Україна без Кучми", Помаранчевій революції та Революції Гідності.

А ще Мазур належить до давніх уболівальників київського Динамо і саме він – один із тих, хто стояв біля витоків українського руху ультрас. В інтерв’ю "Футбол 24" пригадує, як усе розпочиналося, і як упродовж двох днів доводилося захищати Київ у вересні 1998-го, коли збірні України та Росії провели так званий "Матч століття".

"У Чечні нас догризали воші": український ультрас на війні – кров під Лужниками і бункер Шаміля Басаєва

Автор: Олег Бабій

Суть: Друга частина інтерв’ю з Ігорем "Тополею" Мазуром, очільником першого фан-руху національної збірної України.

"...Заходжу до Шаміля. Він сидить у cвоїй спортивній шапочці. Зима, холод, батареї не працювали. Присів біля нього, мовчу. Він також мовчить, перекладає якісь папери. На столі моєї книги немає. Минуло кілька хвилин. Підіймає голову: "Так что, ми с тобой – врагі?" – "Та ніби за одну справу воюємо", – відповідаю. Мовчить.

"Ми ж воюємо проти руского імперіалізму", – продовжую. А він мовчить, гортає папери. "Проти рускіх окупантів воюємо, – веду далі. – Свого часу рускі окупанти прийшли на грузинську землю, зараз мають там військову базу. А незалежної Абхазії немає. Ти можеш мені тут показати хоча б одного абхаза?".

Мовчить. "Ми воєвалі за Конфедерацію народов Кавказа, чтоби об'єдєніть всєх мусульман в одно государство", – каже зрештою. "А де твої хлопці рани заліковують? В Україні, в Одесі. І в прикордонних районах Грузії. А з ким, Шаміль, ти воював у 93-му? Тож я вважаю, що ми з тобою – не вороги. Просто ми в різних ситуаціях по-різному діяли".

Мовчить. Потім дістає із шухляди книжку, розгортає моє посвідчення. Дивиться. "Так что мнє теперь печать с волком здесь поставіть?" – "Зброя у мене є, тож давай, став". Вийняв печатку, мокнув її і шльопнув. "Оружиє сам запішеш" .

Зірка Реала, Фран Соль і шокуюча сповідь Рикуна: двадцятка топових інтерв'ю Футбол 24 у 2019 році