Чернігівський клуб у офіційному Instagram повідомив про оренду гравця до кінця кампанії 2020/21.

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Вакула перебрався з Маріуполя до Шахтаря влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" хавбеку не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії. У поточному сезоні Владислав провів лише 85 хвилин на полі.

Новачок Десни вже представлений партнерам та приступив до повноцінних тренувань.

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