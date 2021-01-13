Шахтар відпустив Вакулу в оренду до Десни
16:22 - Читать на русском
Хавбек Шахтаря Владислав Вакула проведе решту сезону у Десні.
Чернігівський клуб у офіційному Instagram повідомив про оренду гравця до кінця кампанії 2020/21.
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Вакула перебрався з Маріуполя до Шахтаря влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" хавбеку не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії. У поточному сезоні Владислав провів лише 85 хвилин на полі.
Новачок Десни вже представлений партнерам та приступив до повноцінних тренувань.
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