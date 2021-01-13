В течение ближайших трех дней "горняки" соберутся вместе и пройдут обязательные процедуры перед началом тренировок, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер отпустил Вакулу в аренду в Десну

С 14 по 16 января продлится медосмотр в одной из киевских клиник. Игроков обследуют тремя отдельными группами, после чего запланирована работа в зале под наблюдением клубных аналитиков. 16 января весь состав сдаст ПЦР-тесты на коронавирус, а на следующий день ожидается вылет в Турцию.

На первом этапе сборов Шахтер должен провести 4 спарринга: с Лехом, Лудогорцем, Марибором и братиславским Слованом.

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