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Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера

19:01 3401 Читать на русском
Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера
Шахтар – Олександрія

Шахтар втратив очки у домашній зустрічі з Олександрією (0:0) і завершив свою вражаючу переможну серію в поточній УПЛ на 11 матчах.

75’ Алан Патрік
 
75’ Алан Патрік

Олександрія закінчувала свій наднапружений тиждень виїздом в Харків, де команду Шарана чекав непереможний Шахтар. У минулому турі УПЛ гості мінімально поступилися Динамо, а у четвер змогли вирвати нічию у матчі Ліги Європи проти Сент-Етьєна.

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Олександрія вирішила з перших хвилин показати, що не боїться грізного суперника, створила кілька напівмоментів, однак П'ятов і компанія впоралися з певними проблемами біля власних воріт. Поступово ініціатива переходила до "гірників", які звично для матчів УПЛ нарощували швидкості і спокійно знаходили вільний простір у редутах опонента. Один Жуніор Мораєс мав три чудові нагоди для взяття воріт, але Юрій Паньків зберіг кураж з матчу проти Сент-Етьєна і впевнено вигравав дуелі у свого партнера по збірній. 34-річний голкіпер здійснив кілька важливих сейвів, які дозволили його команді піти на перерву із "сухими" воротами.

У другому таймі Олександрія взагалі відмовилася від контргри і ледь не всім складом стояла на власній половині поля. Втім, це був явно не день Мораєса, який продовжив тринькати моменти. Паньків навідріз відмовлявся пропускати, оборонці відчайдушно кидалися в підкати, а часом і самі "гірники" хибили зі зручних позицій. Їхнє становище стало ще складнішим після вилучення Патріка на 76 хвилині – бразилець грубо відмахнувся від Банади і пішов відпочивати раніше за інших. Через кілька хвилин арбітр вирівняв склади, показавши другу жовту Шасталу, однак Шахтар цим не скористався – 0:0 і перша втрата очок у поточному чемпіонаті.

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Команда Луїша Каштру продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю (відрив від Динамо зберігся на рівні 10 очок), а Олександрія залишилася на п'ятій сходинці – 20 очок.

blog_ava
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