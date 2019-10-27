Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серію

В рамках матчу 12-го туру УПЛ Львів зазнав нищівної поразки від Десни (1:4).

Львів до цього матчу не знав перемог у чемпіонаті протягом шести останніх турів, не забивши при цьому жодного голу. Перші секунди зустрічі проти Десни показали, що одна із сумних серій сьогодні точно продовжиться. Вже на 56-й секунді Насонов рукою заблокував простріл Хльобаса, арбітр призначив пенальті, а Денис Фаворов з "точки" впевнено розвів м'яч і Сарнавського по різних кутах – 1:0.

На 7-й хвилині здалося, що Львів дасть бій, адже в гру довелося вступати голкіперу чернігівців Пасту – він взяв постріл Ренана з-за меж штрафного. Втім, за дві хвилини по цьому Хльобас у дотик замкнув простріл Коноплі, подвоївши перевагу Десни. Львів не здавався, на 20-х хвилинах змусивши суперника понервувати: спочатку Імереков виніс м'яч з лінії воріт після помилки Паста та удару Шини, а на 22-й все той же Шина зі штрафного пробив поруч зі стійкою.

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Здавалося, у матчі ще є інтрига, однак сіверяни в середині другого тайму спочатку заспокоїли гру, а потім поступово почали притискати суперника. Особливо старався Дегтярьов: на 35-й хвилині він замкнув подачу Калітвінцева (вище воріт), на 37-й пробив після прострілу Коноплі (Гончар заблокував удар), а на 41-й забив третій гол Десни – Калітвінцев викотив передачу низом у штрафний, а Максим спокійно переправив м'яч у ворота. 0:3. Володимир Мазяр вже навіть не матюкався.

Ні футболісти Львова, ні знаменитий місцевий оркестр на трибунах довго не поверталися з перерви, ніби відчуваючи щось неладне. Так і сталося: не пройшло і 40 секунд другого тайму, як Хльобас шикарним ударом метрів з 25-ти відправив м'яч у дальній кут – 0:4. Після цього Десна вже відверто кинула грати, очікуючи на фінальний свисток, а от "містяни" несподівано зарухались, на 61-й хвилині забивши свій перший гол: Ренан прорвався по флангу та вистрілив з дистанції, влучивши у ближню стійку, а Пернамбуко тут же зіграв на добиванні – 1:4! В наступній же атаці Альваро міг і другий гол забити, однак його удар з меж штрафного прийшовся у Імерекова.

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Як Львів несподівано прокинувся, так несподівано він і згас. Десна на 60-х хвилинах перевела гру у фазу позиційної боротьби, а на 70-х організувала низку гольових моментів. Так, на 71-й Западня головою замкнув чергову подачу Калітвінцева, пробивши повз Сарнавського, однак Братков виніс м'яч із воріт; на 72-й сам Калітвінцев вистрілив з-за меж штрафного над поперечиною, а на 76-й Хльобас втратив шанс оформити хет-трик, із близької відстані не влучивши у площину воріт. Ще за дві хвилини Старенький з лінії воротарського у падінні пробив у Сарнавського, а на 80-й Львів залишився у меншості після фолу Ренана.

Десна дуже хотіла забити п'ятий гол але удар Старенького після прострілу на дальню стійку парирував Сарнавський, на 86-й його удар з підйому зумів заблокувати один із захисників, а на 87-й він з правого краю штрафного пробив занадто високо. У Львова також було кілька моментів, але відзначитись ще одним голом команди так і не змогли.

Таким чином, Десна набрала 23 очки й бодай на кілька годин повернула собі другу позицію в турнірній таблиці. Львів залишився на останній сходинці, маючи в активі всього 8 залікових балів.

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