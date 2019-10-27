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Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серію

15:58 1136 Читать на русском
Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серію
Десна на виїзді розгромила Львів – "містяни" пропустили голи на перших секундах, але перервали безгольову серію

В рамках матчу 12-го туру УПЛ Львів зазнав нищівної поразки від Десни (1:4).

61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитро Хльобас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитро Хльобас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитро Хльобас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитро Хльобас
61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан

Львів до цього матчу не знав перемог у чемпіонаті протягом шести останніх турів, не забивши при цьому жодного голу. Перші секунди зустрічі проти Десни показали, що одна із сумних серій сьогодні точно продовжиться. Вже на 56-й секунді Насонов рукою заблокував простріл Хльобаса, арбітр призначив пенальті, а Денис Фаворов з "точки" впевнено розвів м'яч і Сарнавського по різних кутах – 1:0.

На 7-й хвилині здалося, що Львів дасть бій, адже в гру довелося вступати голкіперу чернігівців Пасту – він взяв постріл Ренана з-за меж штрафного. Втім, за дві хвилини по цьому Хльобас у дотик замкнув простріл Коноплі, подвоївши перевагу Десни. Львів не здавався, на 20-х хвилинах змусивши суперника понервувати: спочатку Імереков виніс м'яч з лінії воріт після помилки Паста та удару Шини, а на 22-й все той же Шина зі штрафного пробив поруч зі стійкою.

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Здавалося, у матчі ще є інтрига, однак сіверяни в середині другого тайму спочатку заспокоїли гру, а потім поступово почали притискати суперника. Особливо старався Дегтярьов: на 35-й хвилині він замкнув подачу Калітвінцева (вище воріт), на 37-й пробив після прострілу Коноплі (Гончар заблокував удар), а на 41-й забив третій гол Десни – Калітвінцев викотив передачу низом у штрафний, а Максим спокійно переправив м'яч у ворота. 0:3. Володимир Мазяр вже навіть не матюкався.

Ні футболісти Львова, ні знаменитий місцевий оркестр на трибунах довго не поверталися з перерви, ніби відчуваючи щось неладне. Так і сталося: не пройшло і 40 секунд другого тайму, як Хльобас шикарним ударом метрів з 25-ти відправив м'яч у дальній кут – 0:4. Після цього Десна вже відверто кинула грати, очікуючи на фінальний свисток, а от "містяни" несподівано зарухались, на 61-й хвилині забивши свій перший гол: Ренан прорвався по флангу та вистрілив з дистанції, влучивши у ближню стійку, а Пернамбуко тут же зіграв на добиванні – 1:4! В наступній же атаці Альваро міг і другий гол забити, однак його удар з меж штрафного прийшовся у Імерекова.

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Як Львів несподівано прокинувся, так несподівано він і згас. Десна на 60-х хвилинах перевела гру у фазу позиційної боротьби, а на 70-х організувала низку гольових моментів. Так, на 71-й Западня головою замкнув чергову подачу Калітвінцева, пробивши повз Сарнавського, однак Братков виніс м'яч із воріт; на 72-й сам Калітвінцев вистрілив з-за меж штрафного над поперечиною, а на 76-й Хльобас втратив шанс оформити хет-трик, із близької відстані не влучивши у площину воріт. Ще за дві хвилини Старенький з лінії воротарського у падінні пробив у Сарнавського, а на 80-й Львів залишився у меншості після фолу Ренана.

Десна дуже хотіла забити п'ятий гол але удар Старенького після прострілу на дальню стійку парирував Сарнавський, на 86-й його удар з підйому зумів заблокувати один із захисників, а на 87-й він з правого краю штрафного пробив занадто високо. У Львова також було кілька моментів, але відзначитись ще одним голом команди так і не змогли.

Таким чином, Десна набрала 23 очки й бодай на кілька годин повернула собі другу позицію в турнірній таблиці. Львів залишився на останній сходинці, маючи в активі всього 8 залікових балів.

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Львів - Десна Десна Десна Львів Львів
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