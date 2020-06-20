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Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв в період незалежної України

21:35 - Читать на русском
Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв в період незалежної України
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар утринадцяте став чемпіоном України, що дозволило перевершити київське Динамо за кількістю здобутих титулів, починаючи з 1991 року.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

Чемпіонство Шахтаря у сезоні 2019/20 стало 35-м трофеєм "гірників" за часів незалежної України.

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Зазначимо, що в активі Шахтаря – 13 чемпіонств, 13 Кубків і 8 Суперкубків України, а також Кубок УЄФА 2008/09. Динамо ж має 15 чемпіонств, 11 Кубків і 8 Суперкубків.

Нагадаємо, Шахтар у бойовому стилі обіграв Олександрію (3:2) та став чемпіоном України сезону 2019/20.

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Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ, в якому "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонство
19:25
4499
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Шахтар - Олександрія Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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