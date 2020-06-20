Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв в період незалежної України

Донецький Шахтар утринадцяте став чемпіоном України, що дозволило перевершити київське Динамо за кількістю здобутих титулів, починаючи з 1991 року.

Чемпіонство Шахтаря у сезоні 2019/20 стало 35-м трофеєм "гірників" за часів незалежної України.

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Зазначимо, що в активі Шахтаря – 13 чемпіонств, 13 Кубків і 8 Суперкубків України, а також Кубок УЄФА 2008/09. Динамо ж має 15 чемпіонств, 11 Кубків і 8 Суперкубків.

Нагадаємо, Шахтар у бойовому стилі обіграв Олександрію (3:2) та став чемпіоном України сезону 2019/20.

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