Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у домашньому матчі проти Генка.

Попередня заявка "гірників" складається з 24 футболістів, інформує прес-служба клубу.

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Відсутність травмованого Соломона цілком очікувана, але є і приємні несподіванки. Євген Коноплянка потрапив до заявки Шахтаря вперше з березня цього року. Півзахисника переслідували травми, через які він пропустив кінцівку минулого сезону і Євро-2020.

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Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Де Дзербі обіграли Генк (2:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, початок о 20:30.

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