Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые смогут принять участие в домашнем матче против Генка.

Предварительная заявка "горняков" состоит из 24 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

Шахтар – Генк: предматчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

Отсутствие травмированного Соломона вполне ожидаемо, но есть и приятные неожиданности. Евгений Коноплянка попал в заявку Шахтера впервые с марта этого года. Полузащитника преследовали травмы, из-за которых он пропустил концовку прошлого сезона и Евро-2020.

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Напомним, в первом поединке подопечные Де Дзерби обыграли Генк (2:1). Ответный матч состоится сегодня, начало в 20:30.

Шахтер – Генк: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов