Шахтар влітку закупився майже на 40 млн євро й підписав одного з найпрогресивніших італійських тренерів, після чого майже всі ЗМІ та вболівальники коронували "гірників" на тріумф в УПЛ. Винос Генка в кваліфікації ЛЧ навіть не ставився під сумнів. Втім, реальність виявилась менш яскравою – стартові два тури в чемпіонаті принесли перемоги з багатьма "але", третій матч в Україні шокував поразкою від Олександрії, а в дебютному поєдинку єврокубків довелося серйозно помучитись. Донеччани здобули виїзну звитягу з рахунком 2:1, однак суперник цілком міг завершити зустріч з аналогічним результатом.

У Бельгії "гірники" провалили перший тайм. У підопічних Роберто Де Дзербі не працювали заготовлені схеми розіграшу, динаміка гри була низькою, а моментів практично не виникало – Генк же на контратаках зумів прошити найбільш вразливе місце українців, забивши після подачі на високого форварда у зону між центрбеками. По перерві тренерський штаб "помаранчево-чорних" повністю змінив модель початку розвитку позиційних атак і провів якісні заміни, що вилилось у два заслужених голи, але подолати проблему флангових ривків та кросів суперника не вдалося. Господарі продовжили створювати моменти, а під кінець зустрічі навіть притиснули Шахтар.

У нашій пресі явно недооцінили Генк. В організації гри та в атакувальній роботі бельгійці працювали дуже дисципліновано й грамотно – підопічні Джона ван ден Брома сміливо пресингували, встигали відходити у середній блок і вигравали більшість єдиноборств. Моментів у "шахтарів" (саме так називають дану команду) теж було більше. Втім, у читанні передач суперника бельгійці виявились не дуже сильними, а в обороні цей колектив дійсно жахливий – у перших п'яти матчах в сезоні він пропустив 11 голів. Пропущені в поєдинку з Шахтарем м'ячі стали наслідком серії дуже грубих позиційних та індивідуальних помилок.

"Гірники" у Бельгії продемонстрували свою перевагу в класі, досвіді та ресурсах. Донеччани в окремих епізодах були швидшими, вигадливішими й ефективнішими, а загальна структура гри у "помаранчево-чорних" значно складніша за футбол Генка – тут є і різні схеми білд-апу, і асиметричні позиції фулбеків, і створення чисельних більшостей у центрі, тощо. Шахтар явно сильніший за свого суперника по 3-му раунду кваліфікації.

Проблема, однак, полягає у сирій реалізації ідей Роберто Де Дзербі. Особливо сильно цей недолік стає помітним при пресингу, адже футболісти часто не порозуміють навіть вказівки один одного – Степаненко може передавати гравця Майкону для персональної опіки, а бразилець у відповідь почне грати по зонах. Подібних дрібних помарок у донеччан занадто багато. Крім того, шкутильгає просування атаки – велика кількість горизонтальних підготовчих передач поки що поєднується з низьким темпом та стягуванням кількох футболістів до зони м'яча, внаслідок чого володіння не приносить користі, перетворюючись у стерильний ватокат.

У матчі з Олександрією на вихідних дані вади призвели до поразки. Шахтар тримав м'яч 74% ігрового часу, видав 90% точності передач, виграв єдиноборства й 40 разів зайшов у штрафний, але з гри команда не створила жодного моменту вагою бодай в 0,15 xG (хоча і це – мізерний показник). Виключенням стала комбінація з голом Корнієнка, яка довела, що "гірники" дійсно здатні грати у прогресивний футбол – не вистачає лише деталей.

Крім того, нинішній Шахтар явно залежить від виконавців на полі. У матчі проти Генка 9 легіонерів в основі принесли перемогу на класі й досвіді, реалізувавши тренерські рішення Де Дзербі по ходу гри, а от вихід резервістів та 6-ти українців у старті на Олександрію призвів до купи помилок та програшу. Ці хлопці свій перший шанс довести важливість для італійського тренера запороли, тож сьогодні в основі варто очікувати масштабний інтернаціонал.

Втім, найбільше переживань викликає робота Шахтаря в обороні. У кожному з матчів у новому сезоні захист донеччан розкривали дуже просто – у суперників працювали лонгболи від центрбеків, кроси з флангів та передачі в недодачу, а в окремих епізодах Матвієнко, Марлон та Вітао самі дарували м'яч. Втім, питання тут слід ставити не тільки до захисників, а й до опорників – Олександрія великою мірою розірвала донеччан на перехідних фазах, користуючись розривами у центрі.

Словом, на старті сезону проект Роберто Де Дзербі залишає достатньо шансів супернику, тож сьогодні варто запастись валідолом. Тактика італійського штабу, звісно ж, матиме велике значення у цій зустрічі, але в першу чергу "гірникам" необхідно продемонструвати характер. У Бельгії він був – тепер треба вмикатись у Києві.

Кадрова ситуація

Жорстка гра бельгійців проти Соломона даремно не пройшла – Манор отримав пошкодження й вилетів мінімум на два тижні. Ця втрата є болючою для "гірників", адже рівноцінного лівого вінгера у команді немає. У матчі з Олександрією ізраїльтянина замінив Мудрик, але експеримент провалився. У Бельгії замість Соломона випускали Алана Патріка, але зліва можуть зіграти і Тете, і навіть Педрінью. Найбільш вірогідним кандидатом на переведення вліво виглядає саме Тете.

Історія з Матвієнком на лівому фланзі оборони та Вітао на позиції центрбека, ймовірно, повториться. Корнієнка у виїзному поєдинку залишили в запасі, а Ісмаїлі навіть не потрапив у заявку на Олександрію. Перед матчем-відповіддю проти Генка бразилець тренувався у загальній групі, однак на початку сезону він жодного разу не з'являвся у стартовому складі.

Генк у останньому турі чемпіонату Бельгії вдався до ротації, перегравши Кортрейк (2:1) без центрбека Лукумі, вінгера Іто та опорника Грошовскі, а атакувальний хав Трезор провів лише тайм. Всі вони є лідерами команди – очевидно, що Джон ван ден Бром беріг їх до зустрічі проти Шахтаря. Сьогодні йому не допоможе тільки травмований фулбек Юклерод.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Генк

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Марлос, Педрінью, Тете – Траоре

Генк: Вандервордт – Муньйос, Садік, Лукумі, Артеага – Хейнен, Грошовскі – Іто, Трезор, Бонгонда – Онуачу

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шахтар залишається фаворитом протистояння з Генком. Гірники мають невеличкий гандикам, у них більше досвіду і вищий клас. Як показав матч у Бельгії, донеччани здатні реалізувати свої переваги – у команди є і належні виконавці, і тактична прогресивність. Гості ж дуже слабко обороняються, тож мінімум на один гол підопічні Роберто Де Дзербі можуть сподіватись.

Генк, звісно, працюватиме агресивно. В атаці цей колектив виглядає доволі сильно, але разом з тим і одноманітно – все зводиться до флангових проривів та подач. Сьогодні "гірники" повинні бути краще підготовленими до них, хоча на один гол "шахтарі" таки здатні награти. Занадто вже багато проблем у донеччан в задній лінії та в перехідних фазах.

Втім, нічийний результат або мінімальна перемога нічого не дасть Генку, тож команда Джона ван ден Брома лізтиме уперед, все сильніше й сильніше розкриваючись. Досвідчений, висококласний і прогресивний Шахтар повинен за це покарати – якщо не в основний час, то в додатковий. Сьогодні варто ставити на заслужену звитягу "гірників".