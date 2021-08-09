"Ми передивилися перший матч з Генком ще по приїзду з Бельгії. Найголовніше – уважно дивитися, як грає суперник, контролювати найважливіші зони та реалізувати свій момент. Забити стільки, скільки буде можливостей.

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Ісмаїлі сьогодні тренуватиметься з командою. Соломон грати не зможе, але в нас є багато якісних футболістів навіть без них. Після перемоги в Бельгії не можна розслаблятися, завтра знов гра починається з 0:0.

Олександрія? Не існує добрих чи поганих поразок. Кожна поразка – це біль. Я багато говорив з командою, висловив претензії. Думаю, що ми готові до наступного матчу. Я не про тактику, а про ментальність. Не буду розкривати деталі підготовки. У нас дуже сильна команда. Кожен матч важкий, але, як тільки гравець одягає футболку Шахтаря, він намагається викластися на максимум.

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Обурення вболівальників через малу кількість українців у першому матчі з Генком? Для мене не важливо, звідки гравець. Бразилець, українець чи італієць. Якщо українець заслуговує – він буде грати. В Лізі чемпіонів немає обмежень, грають найсильніші.

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Водночас у суботу проти Олександрії вийшли 6 українців. Я вже показав, що в команді достатньо сильних українців. У нас два види таких футболістів. Є досвідчені (Матвієнко, Степаненко, Марлос), а є молоді перспективні (Судаков, Конопля, Мудрик). Ми повинні покращити їхній рівень. У мене в голові, коли я приймаю рішення, всі футболісти рівні. Я не дивлюся, це українець чи бразилець", – сказав Де Дзербі.

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