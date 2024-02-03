Донецкий клуб определился с исполнителями, которые будут выступать в еврокубках.

Шахтер на своем сайте обнародовал список игроков, которые будут участвовать в матчах Лиги Европы сезона 2023/24. В заявку "горняков" вошли 30 футболистов.

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Среди них, два дорогущих новичка – Кевин и Марлон Гомес, а также Лассина Траоре, пропустивший почти весь первый круг из-за травмы.

Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*.

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси.

* Игроки, заявленные по списку Б.

Напомним, первый официальный матч после зимней паузы Шахтер сыграет в Лиге Европы с Марселем. Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

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