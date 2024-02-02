Півзахисник Олег Очеретько пролонгував контракт з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Нова угода з 20-річним хавбеком буде розрахована до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, Очеретько – вихованець Академії Шахтаря, де був лідером у командах усіх вікових груп від U-14 до U-21. У серпні 2022 року дебютував у складі головної команди в УПЛ. Загалом провів за основу 18 матчів, в яких відзначився 1 забитим м'ячем та 1 асистом. Разом з "гірниками" став чемпіоном України (2023).

У поточному сезоні зіграв у 4 поєдинках (1 гол). Допоміг молодіжній збірній України вперше в історії пробитись на Олімпіаду, яка влітку відбудеться у Парижі. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про серйозний інтерес до гравця з боку СК Дніпро-1.

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