Донеччани після короткої паузи продовжать підготовку до другої частини сезону 2023/24.

Черговими суперниками Шахтаря на другому етапі зимових зборів стануть Градец-Кралове з Чехії та Вележ Мостар з Боснії і Герцеговини, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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Обидва поєдинки заплановані на 3 лютого. З чехами "гірники" зіграють о 12:00 за київським часом, а з боснійцями – о 16:30. Дивитися онлайн-трансляція обох матчів можна буде на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, "помаранчево-чорні" на першому етапі зборів обіграли вірменський Пюнік (2:0) та польський Лех (3:1) і розписали нічию зі словенським Марібором (0:0).

Після двох тижнів інтенсивної роботи гравців отримали від тренерського штабу декілька вихідних для відпочинку та відновлення сил, а 1 лютого знову зберуться в Белеку і поновлять тренувальний процес.

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