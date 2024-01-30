Очередными соперниками Шахтера на втором этапе зимних сборов станут Градец-Кралове из Чехии и Вележ Мостар из Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт дончан.

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Оба поединка запланированы на 3 февраля. С чехами "горняки" сыграют в 12:00 по киевскому времени, а с боснийцами – в 16:30. Смотреть онлайн-трансляцию матчей можно будет на YouTube-канале Шахтера.

Напомним, "оранжево-черные" на первом этапе сборов обыграли армянский Пюник (2:0) и польский Лех (3:1) и расписали ничью со словенским Марибором (0:0).

После двух недель интенсивной работы игроки получили от тренерского штаба несколько выходных для отдыха и восстановления сил, а 1 февраля снова соберутся в Белеке и возобновят тренировочный процесс.

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