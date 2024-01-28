Шахтар розписав нульову нічию з Марібором на зборах в Туреччині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Марібор – 0:0

Шахтар, 1-2 тайми: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Бондаренко, Криськів – Зубков, Судаков, Кевін – Сікан

Шахтар, 3-4 тайми: Твардовський – Гочолеішвілі, Лемкін, Ракицький, Азаров – Цуканов, Назарина, Очеретько – Швед, Егіналдо, Невертон.

Шахтар готується до плей-офф Ліги Європи. Перший матч з Марселем вже в середині лютого, тому "гірники" активніше проводять спаринги, ніж інші українські клуби. Команда Маріно Пушіча обіграла Пюнік і Лех, а сьогодні провела довжелезний матч проти Марібора. Чотири тайми по 30 хвилин – перші два відіграла номінальна основа, на інші два вийшли резервісти.

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Основа завершила з нулями на табло. Шахтар тотально володів ініціативою, розігрував затяжні комбінації, але моментів майже не створював. Можна пригадати тільки два удари Сікана, з якими впорався голкіпер. Данило бив після подачі Кевіна та скидки Коноплі, а потім відкрився під хороший розрізний пас Судакова. Удари по воротах Різника були негострими та часто блокувалися.

Попри брак гольових моментів, футбол Шахтаря не виглядав прісним. Можна було помітити кілька цікавих задумів. Наприклад, під час початку атак Педрінью залишався в трійці з центрбеками, а Конопля йшов в опорну зону. Коли ж атака просувалася на чужу половину, Юхим відкривався між лініями на позиції інсайда, а ширину на правому фланзі забезпечував Зубков.

Після втрат Шахтар відразу вмикав контрпресинг і відбирав м'яч. Кевін показав себе у попередніх спарингах, але сьогодні був відрізаним від команди. Його намагалися знайти дальніми передачами, однак це призводило до втрат. Матвієнко та Бондар явно отримали завдання шукати форвардів прямими закиданнями, і саме це епізодами пришвидшувало гру.

На третій-четвертий тайми вийшли гравці ротації. Шахтар діяв вже трішки простіше: ривки фулбеків, діагоналі Ракицького, дриблінг вінгерів, націленість на дальні удари. Швед намагався завершувати атаки, але без особливого успіху. Цуканов міг відзначитися у третьому матчі поспіль, коли приклався до м'яча після хитрих дій Азарова зліва.

Найближчим до гола був Егіналдо, якого також на ударну позицію вивів Азаров. Бразилець бахнув з лінії штрафного майданчика – м'яч обстукав обидві стійки та прокотився по лінії воріт. Наприкінці матчу дуже активним був фланг Азарова та Невертона. Невертон круто підіграв Егіналдо, однак той з гострого кута не зумів влучити у ворота.

У Марібора вийшов знаменитий Ілічіч, який грав за Аталанту разом з Маліновським, але словенці нічого не створювали біля воріт Твардовського. Поєдинок так і завершився нульовою нічиєю, хоча Шахтар явно був ближчим до гола.