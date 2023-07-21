Шахтар оголосив про трансфер 18-річного бразильця
11:06 - Читать на русском
Вінгер Невертон офіційно приєднався до Шахтаря.
Невертон підписав із Шахтарем контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Шахтар оголосив про підписання бразильця зі сумнівною репутацією
18-річний бразилець виступав лише за команду Сан-Паулу U-20 та ще не дебютував у основній. Раніше повідомлялось, що хавбек обійдеться Шахтарю в 3,6 млн євро.
Зауважимо, що Невертон за півтора року в складі Сан-Паулу U-20 провів 24 матчі в молодіжному чемпіонаті Бразилії та Кубку штату Сан-Паулу, в яких відзначився 5 голами та 5 асистами.
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