Невертон підписав із Шахтарем контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар оголосив про підписання бразильця зі сумнівною репутацією

18-річний бразилець виступав лише за команду Сан-Паулу U-20 та ще не дебютував у основній. Раніше повідомлялось, що хавбек обійдеться Шахтарю в 3,6 млн євро.

Зауважимо, що Невертон за півтора року в складі Сан-Паулу U-20 провів 24 матчі в молодіжному чемпіонаті Бразилії та Кубку штату Сан-Паулу, в яких відзначився 5 голами та 5 асистами.

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