Невертон подписал с Шахтером контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер объявил о подписании бразильца с сомнительной репутацией

18-летний бразилец выступал только за команду Сан-Паулу U-20 и еще не дебютировал в основной. Ранее сообщалось, что хавбек обойдется Шахтеру в 3,6 млн евро.

Заметим, что Невертон за полтора года в составе Сан-Паулу U-20 провел 24 матча в молодежном чемпионате Бразилии и Кубке штата Сан-Паулу, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами.

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