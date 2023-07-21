Шахтер объявил о трансфере 18-летнего бразильца
11:09 - Читати українською
Вингер Невертон официально присоединился к Шахтеру.
Невертон подписал с Шахтером контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".
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18-летний бразилец выступал только за команду Сан-Паулу U-20 и еще не дебютировал в основной. Ранее сообщалось, что хавбек обойдется Шахтеру в 3,6 млн евро.
Заметим, что Невертон за полтора года в составе Сан-Паулу U-20 провел 24 матча в молодежном чемпионате Бразилии и Кубке штата Сан-Паулу, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами.
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