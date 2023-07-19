"Гірники" офіційно підтвердили підписання лівого захисника Педрінью. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

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Педрінью дістався Шахтарю безкоштовно, оскільки нещодавно розірвав угоду з Атлетіко Паранаенсе. 21-річний латераль був фігурантом великого скандалу з договірними матчами. Зрештою, бразилець відбувся свідченнями і уникнув реального покарання. Проблемним був і перехід Педрінью з Віторії в Атлетіко Паранаенсе. Покупець мав заплатити близько 1,6 млн євро, але потім відмовився і хотів вкрасти гравця безкоштовно.

Зараз Transfermarkt оцінює молодого захисника у один мільйон євро. За Атлетіко Паранаенсе він провів 69 матчів та відзначився 2 асистами.

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