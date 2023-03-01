Шахтер в своем Telegram-канале сообщил о переходе полузащитника Хусрава Тоирова, игрока молодежной сборной Таджикистана.

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Контракт с игроком подписан на 5 лет. 18-летний Тоиров в большинстве своем выступает на левом краю атаки, хотя может сыграть как на правом фланге, так и на позиции центрального нападающего.

Отметим, что Тоиров провел 13 матчей за Атырау в этом сезоне, записав в свой актив 2 результативные передачи.

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