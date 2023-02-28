"За останньою інформацією, Швед іще два дні попрацює індивідуально і приєднається до загальної групи. Для нас дуже важливо мати такого футболіста в обоймі. Криськів теж завтра ще має попрацювати індивідуально, а потім приєднається до команди.

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Трансфери? Це запитання до Даріо Срни, адже він цим займається. Ще один день, тому очікуйте на новини. Головне, що зараз гравці доповнюють один одного на полі, а це надихає і мотивує мене. Сьогодні (перемога над Минаєм 4:1 – прим.) був дуже хороший робочий день, бо відношення було на рівні. Результат став відображенням: голи, помножені на якість, приносять результат.

Конопля? Він стабільно грає на своїй позиції, він уже знає вимоги та впевнено почувається. Ви бачите, що в кожній грі Юхим ефективний, адже заробив два пенальті", – цитує Йовічевіча сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Швед через пубалгію (проблеми у паховій області) не грає від жовтня. Криськів, який після переходу Михайла Мудрика в Челсі зайняв його місце в основному складі, через пошкодження пропустив поєдинки проти Ренна та закарпатців.

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