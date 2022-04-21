Шахтар оголосив чергового суперника – турецький середняк, за який виступають дві екс-зірки "гірників"
Шахтар домовився про благодійний матч зі ще одним представником турецької Суперліги.
Матч проти Антальяспора відбудеться 25 квітня, інформує прес-служба "гірників". Поєдинок прийматиме стадіон суперника Анталья Арена, початок о 20:30. Прямі трансляції проведуть канал "Футбол 1" та клубний YouTube-канал.
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Наразі Антальяспор йде на восьмій сходинці Суперліги, маючи серію з 6 перемог поспіль. Команду очолює екс-зірка Борусії Д Нурі Шахін, який заради роботи тренера завершив кар'єру гравця кілька місяців тому. У складі є два колишні представники Шахтаря – хавбек Фернандо і нападник Луїс Адріано.
Нагадаємо, в рамках благодійного турне донеччани вже встигли провести 3 спаринги – проти Олімпіакоса (0:1), Лехії (3:2) та Фенербахче (0:1).
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