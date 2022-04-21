Шахтер договорился о благотворительном матче с еще одним представителем турецкой Суперлиги.

Матч против Антальяспора состоится 25 апреля, сообщает пресс-служба "горняков". Поединок примет стадион соперника Анталья Арена, начало в 20:30. Прямые трансляции проведут канал "Футбол 1" и клубный YouTube-канал.

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Сейчас Антальяспор идет на восьмой строчке Суперлиги, имея серию из 6 побед подряд. Команду возглавляет экс-звезда Борусии Д Нури Шахин, ради работы тренера завершивший карьеру игрока несколько месяцев назад. В составе есть два бывших представителя Шахтера – хавбек Фернандо и нападающий Луис Адриано.

Напомним, в рамках благотворительного турне дончане уже успели провести 3 спарринга – против Олимпиакоса (0:1), Лехии (3:2) и Фенербахче (0:1).

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