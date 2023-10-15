Росія та її жалюгідні маріонетки на окупованих територіях України вміють лише красти і руйнувати.

У мережу потрапив дуже цікавий монолог мешканця так званої "ДНР".

Донбас Арену накрило уламками ракети – "влада ДНР" запевняє у роботі ППО

На відео він розповідає про намір керівництва псевдореспубліки повністю знести Донбас Арену. Мовляв, головні опорні балки потріскались, а замінити їх змоги немає. Так звана "влада ДНР" нібито обіцяє потім побудувати новий, ще кращий стадіон, але їй не вірить навіть сам автор відео.

Нагадаємо, будівництво 52-тисячної Донбас Арени тривало з 2006 по 2009 роки і обійшлося Рінату Ахметову у 400 млн доларів. На стадоні проводилися топ-матчі єврокубків за участю Шахтаря, поєдинки збірної України і Євро-2012, зокрема, півфінал. У травні 2014 року ця казка закінчилась з вторгненням Росії на східні території України. Донбас-Арена в руках терористів забула про статусний футбол, почала занепадати і з кожним роком стає дедалі більше схожою на руїну.

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