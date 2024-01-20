"Я думаю, що краще поважати офіційні джерела. Ми знаємо, що деякі журналісти (Ігор Бурбас раніше написав про продовження контракту на рік, – прим.) багато працюють у футболі, багато кого знають і спілкуються з ними.

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Але краще давайте дочекаємося офіційного підтвердження. Тоді і можна буде на це питання відповісти. Поки що нічого такого не було, тому і не можу сам відповісти чітко", – сказав Степаненко у коментарі NV.

Нагадаємо, Тарас перейшов у Шахтар в липні 2010 року з запорізького Металурга. У поточному сезоні зіграв у 18 матчах, в яких відзначився 1 асистом. Його угода з "гірниками" чинна до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює захисника у 3 млн євро.

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