Шахтар оголосив про прощання зі своїм багаторічним лідером Марлосом.

Донецький клуб на своєму офіційному сайті підтвердив відхід півзахисника. У кінці календарного року ветеран отримає статус вільного агента.

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Марлос приєднався до Шахтаря влітку 2014-го, перейшовши з Металіста за 8 млн євро. У складі "гірників" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. Список трофеїв 33-річного гравця вражає – він по 4 рази вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну.

Додамо, що зараз Марлосу пророкують повернення у рідний Атлетіко Паранаенсе.

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