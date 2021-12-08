Форвард Жуніор Мораєс продовжив контракт з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Угоду з нападником було пролонговано до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Мораєс приєднався до Шахтаря у липні 2018 року. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а минулого сезону подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі сумарно за кар'єру. У квітні 2021 року він отримав травму на тренуванні та вибув на півроку, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі і навіть потрапив у заявку на поєдинок Ліги чемпіонів проти Шерифа.

За Шахтар Жуніор провів 105 матчів та забив 61 гол. Його попередній контракт з "гірниками" спливав 31 грудня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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