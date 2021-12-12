Шахтер объявил о прощании со своим многолетним лидером Марлосом.

Донецкий клуб на своем официальном сайте подтвердил уход полузащитника. В конце календарного года ветеран получит статус свободного агента.

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Марлос присоединился к Шахтеру летом 2014-го, перейдя из Металлиста за 8 млн евро. В составе "горняков" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами Список трофеев 33-летнего игрока впечатляет – он по 4 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную.

Добавим, что сейчас Марлосу прочат возвращение в родной Атлетико Паранаэнсе.

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