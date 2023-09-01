"Гірники" офіційно оголосили про перехід захисника Новатуса Міроші зі Зюлте-Варегема на правах оренди до кінця сезону 2023/24.

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Танзанієць у 2020 році покинув батьківщину і підписав контракт з Маккабі Тель-Авів. Потім була оренда в Бейтар, а влітку 2022-го Міроші перебрався до Зюлте-Варегема. За бельгійський клуб захисник відіграв 36 матчів та відзначився 2 асистами. Також має 13 поєдинків і 2 голи за збірну Танзанії.

20-річний Міроші вирізняється універсальністю – може закрити будь-яку позицію на лівому фланзі, але також пограв центрбеком і опорником. Втім, з дисципліною не все гаразд, адже за минулий сезон африканець нахапав 9 жовтих карток (2 в одному матчі призвели до червоної).

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