"Горняки" официально объявили о переходе защитника Новатуса Мироши из Зюлте-Варегема на правах аренды до конца сезона 2023/24.

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Танзаниец в 2020 году покинул родину и подписал контракт с Маккаби Тель-Авив. Потом была аренда в Бейтар, а летом 2022 года Мироши перебрался в Зюлте-Варегем. За бельгийский клуб защитник отыграл 36 матчей и отличился 2 ассистами. Также имеет 13 поединков и 2 гола за сборную Танзании.

20-летний Мироши отличается универсальностью – может закрыть любую позицию на левом фланге, но также сыграл центрбеком и опорником. Впрочем, с дисциплиной не все хорошо, ведь за прошлый сезон африканец нахватал 9 желтых карточек (2 в одном матче привели к красной).

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