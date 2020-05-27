Шахтар – Оболонь-Бровар: онлайн-трансляція матчу – сміливий хід від Каштру

Шахтар та Оболонь-Бровар зіграють другий спаринг "гірників" у рамках підготовки до відновлення сезону УПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Оболонь-Бровар стартує об 11:00. У першій контрольній грі після 2-місячної паузи підопічні Луїша Каштру розгромили львівський Рух. Водночас п'ята команда перерваного сезону Першої ліги поступилася Десні з рахунком 1:4. Нагадаємо, президент УАФ оголосив, що МОЗ України дало дозвіл на відновлення футбольних змагань, починаючи з 30 травня.

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Уже також стало відомо, що Шахтар зіграє проти Динамо в останній день весни. У складі лідера УПЛ травмовані Максим Малишев, Майкон, Маркіньйос Сіпріано, Артем Бондаренко та Микола Матвієнко, які працюють за індивідуальною програмою. Ісмаїлі несподівано швидко оговтався від пошкодження. Донецький клуб виходить у такому стартовому складі: Пятов – Вакула, Вітао, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Фернандо. Відзначаємо появу українського вінгера Вакули на місці... правого захисника.

Шахтар – Оболонь-Бровар: дивитись матч онлайн – трансляція за посиланням