Шахтер – Оболонь-Бровар: онлайн-трансляция матча – смелый ход от Каштру

Шахтер и Оболонь-Бровар сыграют второй спарринг "горняков" в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Оболонь-Бровар стартует в 11:00. В первой контрольной игре после 2-месячной паузы подопечные Каштру разгромили львовский Рух. В то же время пятая команда прерванного сезона Первой лиги уступила Десне со счетом 1:4. Напомним, президент УАФ отметил, что МОЗ Украины дало разрешение на возобновление футбольных соревнований начиная с 30 мая.

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Уже также стало известно, что Шахтер сыграет против Динамо в последний день весны. В составе лидера УПЛ травмированы Максим Малышев, Исмаили, Майкон, Маркиньос Сиприано, Артем Бондаренко и Николай Матвиенко, работающие по индивидуальной программе. Донецкий клуб выходит в таком стартовом составе: Пятов – Вакула, Витао, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Фернандо. Отмечаем появление техничного украинского вингера Вакулы на месте... правого защитника.

Шахтер – Оболонь-Бровар: смотреть матч онлайн – трансляция по ссылке