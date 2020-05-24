Шахтар розгромив Рух у контрольному матчі з феєричним стартом

Шахтар обіграв львівський Рух (4:1) в рамках підготовки до рестарту УПЛ. Рахунок і звіт про матч – у цій новині на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Рух – 4:1

Голи: Соломон, 10, Марлос, 64 (пен), Коноплянка, 72, Мораєс, 85 – Додо, 9 (автогол)

Шахтар: Трубін (Гриценко 29, Пятов 46, Шевченко 77), Додо (О. Бондаренко 46), Вітао (Кривцов 46), Хочолава (Матвієнко 46), Болбат (Вакула 46), Маркос (Пихальонок 46, Дентінью 77), Алан Патрік (Коваленко 46), Тете (Коноплянка 46), Соломон (Степаненко 46), Тайсон (Марлос 46), Фернандо (Сікан 31, Мораєс 46)

Рух: Бандура, Романюк (Заставний 64), Дуць, Білий (Марушка 71), Мисик (Саків 64), Копина (Калюжний 68), Мартинюк (Коробенко 46), Брікнер, Бойчук, Синиця, Біленький (Кухаревич 46).

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Рух стартував об 11:00. Напередодні львівський клуб розписав нічию з Динамо, натомість "гірники" проводили перший спаринг після карантину. Команда Каштру розпочала активніше і могла відкривати рахунок вже на 2-й хвилині. Тайсон з лінії карного пробивав у ближній кут – Бандура зіграв надійно. Вже за мить Фернандо прострілював на дальню стійку, Тете був готовий замикати, але Брікнер врятував львів'ян, вибивши сферу подалі.

Шахтар – Рух: онлайн-трансляція спарингу

Не забиваєш ти – забивають тобі. Жорстоке футбольне правило спрацювало на 9-й хвилині, коли Брікнер виконав штрафний з правого флангу, а Додо підправив у власні ворота. М'яч низом залетів прямісінько під дальню стійку. Однак Шахтар відповів своїм голом вже через хвилину. Бандура парирував перед собою постріл Фернандо метрів з 16-ти, а Соломон результативно зіграв на добиванні – 1:1 після стартових 10-ти хвилин.

Брікнер продовжував тероризувати Трубіна підступними стандартами. Півзахисник Руха пробивав по воротах навіть з кутового. Воротар Шахтаря виконав два хороші сейви. Натомість Соломон, найбільш активний гравець чемпіона України в дебюті, не дозволяв розслабитись обороні львів'ян – загострював, зовсім трішки не поцілив у дальній. Тете також стріляв за першої-ліпшої нагоди, однак Бандура не без проблем тягнув удари бразильця.

На 29-й хвилині Гриценко замінив Трубіна, а Сікан вийшов замість Фернандо. Копина після красивої передачі п'яточкою від партнера закручував у дальній кут – Гриценко не менш ефектно перевів на кутовий. Схожий трюк виконали Тайсон з Патріком, останній пробив над поперечкою. Соломону відверто не щастило, наприкінці першого тайму ізраїльтянин дивом не замкнув простріл Додо. Результативна нічия – такий підсумок перших 45-ти хвилин з перевагою Шахтаря і пристойним рівнем Руха.

Після перерви Каштру виставив одинадцять нових гравців: Пятов, Вакула, Кривцов, Матвієнко, Артем Бондаренко, Степаненко, Піхальонок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораєс. Оборона Руха приймає на себе два поспіль удари Коваленка, в Мораєс, не опускаючи м'яча на газон, стріляє поруч зі стійкою. Невдовзі Шахтар організовує швидкий випад 3 в 3, але Дуць блокує удар Мораєса.

Вакула прорвався до штрафного з правого флангу та впав у боротьбі з суперником – рефері після короткої паузи призначив пенальті. Марлос з "позначки" розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Коноплянка збільшив перевагу "гірників", відзначившись найлегшим м'ячем у кар'єрі. Марлос знайшов на дальній стійці Бондаренка, а той покотив на лінію воріт – Коно вистачило мінімального дотику. Через дві хвилини Євген міг оформити дубль ударом в дальній, але Бандура кінчиками пальців перевів сферу в стійку.

Матвієнко був змушений покинути поле на 80-й. Захисник Шахтаря невдало приземлився на спину після боротьби на другому поверсі. Виглядало доволі моторошно. Активний Мораєс також не залишився без забитого м'яча. Бразилець вискочив на побачення з кіпером, отримавши класний пас від Марлоса, і впевнено реалізував вбивчий момент.

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