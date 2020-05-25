Шахтар – Динамо: ЗМІ назвав дату та місце проведення Класичного

Після відновлення сезону УПЛ українські вболівальники зможуть одразу "посмакувати" видовищним двобоєм.

Центральний поєдинок 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 31 травня (неділя), повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, зустріч відбудеться в столиці України на НСК Олімпійський. Трибуни стадіону будуть закриті для вболівальників.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо поступається Шахтарю 13-ма очками. УАФ та МОЗ прийняли спільне рішення про відновлення української першості вже з 30 травня.

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