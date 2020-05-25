toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АРТЕМ МІЛЕВСЬКИЙ ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: ЗМІ назвав дату та місце проведення Класичного

18:01 6355 Читать на русском
Шахтар – Динамо: ЗМІ назвав дату та місце проведення Класичного
Динамо – Шахтар / Фото ФК Динамо

Після відновлення сезону УПЛ українські вболівальники зможуть одразу "посмакувати" видовищним двобоєм.

Центральний поєдинок 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 31 травня (неділя), повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – Динамо

За інформацією джерела, зустріч відбудеться в столиці України на НСК Олімпійський. Трибуни стадіону будуть закриті для вболівальників.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо поступається Шахтарю 13-ма очками. УАФ та МОЗ прийняли спільне рішення про відновлення української першості вже з 30 травня.

Динамо – Рух: чемпіона світу карають, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін

blog_ava
Динамо вирвало бразильця з-під носа у росіян – Хацкевич зробив зусилля марними
13:14
14705
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ НСК Олімпійський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
28
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук