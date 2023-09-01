Шахтар повторив історію, яка свого часу трапилася з Олександром Рибкою.

Голкіпер Артур Рудько поповнив заявку "гірників" на офіційному сайті УПЛ. Донецький клуб поки не робив жодних заяв щодо переходу.

Шахтар офіційно підписав ще одного легіонера – екзотичний грубіян з чемпіонату Бельгії

31-річний Рудько є вихованцем київського Динамо, за першу команду якого відіграв 29 матчів. Потім були виступи за кіпрський Пафос і польський Лех. З липня 2022-го контракт воротаря належав Металісту, однак жодної гри за харків'ян він не провів.

Історія Рудька нагадує Олександра Рибку, який 12 років тому також ризикнув перебратися в Шахтар попри своє динамівське минуле.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є "квартет смерті"