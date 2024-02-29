Півзахисник Олександрії Іван Калюжний лаконічно прокоментував ситуацію в матчі 18-го туру УПЛ проти Шахтаря – гравець вийшов на поле, при цьому не перебуваючи в заявці команди.

Поєдинок проти Шахтаря вийшов специфічним для Івана Калюжного – завдяки перфомансу він претендував на звання гравця туру, але пізніше виявилось, що Олександрія не внесла його до заявки на сезон. Тепер клубу загрожує технічна поразка (3:0), хоча гра завершилась без голів.

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"Потрібно звертатись до клубу, лише за його згоди можу давати інтерв’ю. Як я відреагував? Ніяк. Що можу зробити. Якби я знав про те, що не заявлений, то звісно, не грав би", – розповів Калюжний в коментарі Sport.ua про свої переживання через цю ситуацію.

Окрім того, виданню стало відомо, що Олександрія ніяких коментарів на цю тему давати не буде, поки не буде заяви від УПЛ та закінчення внутрішнього клубного розслідування, у якому визначиться, як допустили таку ситуацію.

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