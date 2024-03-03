Матч Шахтар – Кривбас відбудеться сьогодні, 3 березня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Микола Балакін.

Кривбас отримав потужне підсилення перед дуеллю з Шахтарем – Вернидуб зможе розраховувати на чемпіона світу

Шахтар провалив старт весняної частини сезону, вилетівши з Ліги Європи та не зумівши переграти Олександрію. Питання, перш за все, виникали до гри підопічних Маріно Пушіча – і якщо фіаско з Марселем можна виправдати різницею в класі й тонусі, то 0:0 на КСК "Ніка" шокували. Команда Руслана Ротаня перегравала "гірників", а донеччани збились на банальні кроси.

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Причин для жахливого старту вдосталь. По-перше, "помаранчево-чорні" розвивають оновлену модель гри, з купою переміщень на полі. По-друге, змінилася конфігурація у центральному трикутнику – Судаков піднявся ближче до лінії нападу, а пару опорників складають Бондаренко й Криськів (Степаненко майже пропустив збори). По-третє, в систему інтегрується велика група новачків (Кевін, Егіналду, Педрінью).

А ще "гірники" підходили до матчу на тлі втоми після Марселя. Зрештою, можна згадати і повітряні тривоги, і поганий газон (Маріно Пушіч списав усе саме на травичку в Олександрії) – втім, навіть за таких умов Шахтар був зобов'язаний показати більше. Особливо розчарував Криськів, якого на 55-й хвилині довелося замінити на "залізного Степаненка".

Робити далекоглядні висновки на такій короткій дистанції все ж не слід, хоча пафосні заяви керівництва клубу спонукають до таких дій. Звісно, були й позитивні моменти – класно проявив себе фулбек Педрінью, а Траоре повернувся у склад. Та і загалом немає сумніву, що Шахтар скоро розіграється й почне проявляти клас, однак до того часу можна й чемпіонство програти.

Тим паче, що в суперниках Кривбас, який зіграв з "гірниками" 3:3 у першому колі. Криворіжці лідирують у турнірній таблиці, тримаючись у п'яти залікових балах від донеччан. Щоправда, чинний чемпіон має два матчі у запасі – але навіть за таких умов отримати "мінус 8" буде неприємно. Особливо пам'ятаючи, що два очки Шахтарю накинули суто технічно через помилку в заявці Олександрії.

Між тим, підопічні Юрія Вернидуба видали доволі симпатичний футбол у першому матчі після відновлення сезону. Кривбас переїхав ЛНЗ (3:0). В очі впадала класна гра новачків – Аду й Соса працювали з хорошою неперервністю, пресингували й добре відкривались у зонах завершення. У технічному плані вони також сподобались.

Також слід відзначити несподівані тренерські рішення. Понєдєльнік з правого флангу оборони перейшов у центр оборони й зіграв так, ніби виступав там все життя (а він за амплуа взагалі починав вінгером). Новачок Бандейра, своєю чергою, при володінні зміщувався з позиції фулбека у опорну зону.

Словом, було цікаво – от тільки великої кількості моментів Кривбас не створив. Команда Юрія Вернидуба домінувала на всіх ділянках поля, однак у фінальній третині їй сильно допомогли привози ЛНЗ.

Крихка оборона Шахтаря обіцяє організувати криворіжцям кілька хороших епізодів, але для битви за чемпіонство потрібно створювати більше – і самотужки. Втім, Шахтаря це теж стосується. Подивимось, хто кого.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якімець (Кривбас)

Дискваліфіковані: Матвієнко (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Кривбас

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Ракицький, Педріньйо – Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков, Кевін – Сікан

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Аду, Микитишин – Соса

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.79, а на тріумф Кривбаса – 4.75. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.85.

Фахівці не визначились із можливою результативністю. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.93, аналогічний тотал менше – 1.98. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.50, а Деніела Соси – на 4.50.

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