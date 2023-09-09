"Патрік дуже любив дисципліну. Тоді хлопці купували собі рожеві бутси за 7 тисяч гривень і мусили чорним маркером їх замальовувати, аби в усіх були однакового кольору. Через це бутси потім висихали.

"Луческу міг крикнути": екс-гравець Шахтаря – про розкіш легіонерів і становище молодих українців

Взимку, аби влізти в ці бутси, деяким хлопцям довелося їх розмочувати. Ван Леувен їм каже: "Куди ви розмочуєте? Там же мороз мінус 15 градусів, пальці відморозите". А вони: "Та ні, все нормально!". Наступного дня бачу, вони ледве ходять та кажуть: "У нас пальці сині, ледь ампутувати не довелося", – пригадав Шишка в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Михайло перебував у структурі донецького клубу з 2011 по 2016 роки.

"Ахметов дав ключі від BMW за 100 тисяч доларів": Аліуце – про найбільшу помилку, трансфер у Динамо і успішний бізнес