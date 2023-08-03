Єгор Князєв повернувся з Європи і буде виступати під керівництвом Олексія Бєліка за юнацьку команду Шахтаря.

Донецький Шахтар підсилив свою юнацьку команду українським футболістом, який виступав в Європі.

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Як стало відомо Футбол 24, "гірники" повернули з Вітесса свого молодого хавбека. Мова йде про 17-річного Єгора Князєва.

Юний футболіст покинув донецький клуб після початку повномасштабного вторгнення і опинився в Нідерландах не без допомоги Євгена Левченка, колишнього гравця Вітесса.

Щоправда, виступаючи за Ю-17 та Ю-18, Князев не переконав голландців у викупі контракту чи хоча б продовженні оренди. Тепер гратиме за юнацьку команду "гірників". Щоправда, згодом –зараз гравець заліковує травму.

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