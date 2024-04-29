Головний тренер Олександрії та олімпійської збірної України Руслан Ротань після звільнення Патріка ван Леувена міг очолити Шахтар, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, до 42-річного наставника особисто звертався спортивний директор донеччан Даріо Срна. Зазначається, що Ротань відмовився тренувати "гірників" через повагу до керівництва Олександрії, яке обрало його та зробило на нього ставку.

Цікаво, що Руслан Петрович міг стати першим українським тренером "помаранчево-чорних" після 20-річної перерви – останнім нашим земляком перед іноземним "нашестям" був Віктор Прокопенко, який покинув посаду наставника у травні 2004 року (пропрацювавши лише вісім днів).

Нагадаємо, нині Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Динамо на 4 очки. Олександрія балансує на дні турнірної таблиці – за чотири тури до фінішу її відділяє від зони вильоту лише 4 пункти.

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