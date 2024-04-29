Главный тренер Александрии и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань после увольнения Патрика ван Леувена мог возглавить Шахтер, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, к 42-летнему наставнику лично обращался спортивный директор дончан Дарио Срна. Отмечается, что Ротань отказался тренировать "горняков" из-за уважения к руководству Александрии, которое выбрало его и сделало на него ставку.

Интересно, что Руслан Петрович мог стать первым украинским тренером "оранжево-черных" после 20-летнего перерыва – последним нашим земляком перед иностранным "нашествием" был Виктор Прокопенко, который покинул пост наставника в мае 2004 года (проработав всего восемь дней).

Напомним, нынче Шахтер лидирует в УПЛ, опережая Динамо на 4 очка. Александрия балансирует на дне турнирной таблицы – за четыре тура до финиша ее отделяет от зоны вылета лишь 4 пункта.

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