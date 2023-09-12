Чемпіони України відмовилися відпускати вінгера Егіналдо на цьогорічні Панамериканські ігри, повідомляє Globo Esporte.

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Бразильська федерація футболу надіслала 19-річному гравцю листа зі запрошенням, однак віповідь Шахтаря була негативною. Логіку "гірників" зрозуміти легко. Футбольний турнір Панамериканських ігор триватиме з 27 жовтня по 4 листопада, і якраз приблизно в цей час донеччани проведуть спарку з Барселоною в груповому етапі ЛЧ (25 жовтня та 7 листопада). Панамериканські ігри не входять до змагань ФІФА чи УЄФА, тому Шахтар мав повне право не відпускати легіонера.

Нагадаємо, Егіналдо став одним з найдорожчих новачків донецького клубу в міжсезоння – Васко да Гама заробив 3,5 млн євро. Дебют бразильця відкладався через травму, проте зараз він вже здоровий і встиг відзначитися дублем у спарингу.

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