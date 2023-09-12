Лідер Шахтаря зацікавив Ювентус – в Італії озвучили стартову ціну за українця
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков став об'єктом інтересу Ювентуса. Перемовини щодо трансферу можуть стартувати взимку.
Новий технічний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі повинен провести перебудову складу туринської команди. У поле зору функціонера "Старої синьйори" потрапив хавбек Шахтаря Георгій Судаков, повідомляє Area Napoli.
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За інформацією джерела, Джунтолі стежив за півзахисником збірної України ще взимку, коли працював у Наполі. Тепер новий директор Ювентуса налаштований підписати Судакова у свій нинішній клуб. Цілком імовірно, що сьогодні, 12 вересня, Крістіано Джунтолі відвідає матч Італія – Україна, щоб особисто переглянути Георгія в дії.
Ювентус очікує, що орієнтовна сума трансферу на цей момент складає близько 30 мільйонів євро, але неухильно зростає. Туринці можуть вступити в перемовини з Шахтарем у зимове вікно.
Контракт Георгія Судакова з Шахтарем розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні 21-річний півзахисник тривалий час відновлювався від проблем зі здоров'ям, але встиг зіграти 2 неповні матчі (54 хвилини) і забити 1 гол.
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