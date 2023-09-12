Новий технічний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі повинен провести перебудову складу туринської команди. У поле зору функціонера "Старої синьйори" потрапив хавбек Шахтаря Георгій Судаков, повідомляє Area Napoli.

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За інформацією джерела, Джунтолі стежив за півзахисником збірної України ще взимку, коли працював у Наполі. Тепер новий директор Ювентуса налаштований підписати Судакова у свій нинішній клуб. Цілком імовірно, що сьогодні, 12 вересня, Крістіано Джунтолі відвідає матч Італія – Україна, щоб особисто переглянути Георгія в дії.

Ювентус очікує, що орієнтовна сума трансферу на цей момент складає близько 30 мільйонів євро, але неухильно зростає. Туринці можуть вступити в перемовини з Шахтарем у зимове вікно.

Контракт Георгія Судакова з Шахтарем розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні 21-річний півзахисник тривалий час відновлювався від проблем зі здоров'ям, але встиг зіграти 2 неповні матчі (54 хвилини) і забити 1 гол.

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