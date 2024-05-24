Керівництво УАФ презентувало фінансовий кошторис на 2024-й рік, виплативши обіцяні премії та пообіцявши профіцит бюджету.

Андрій Шевченко та Ігор Грищенко на зустрічі з журналістами / фото ТаТоТаке

Президент УАФ Андрій Шевченко разом з Генсеком УАФ Ігорем Грищенком провів зустріч із журналістами. Керманичі українського футболу продемонстрували основні пункти надходжень і витрат Асоціації у 2024 році.

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У наданому звіті заявляється, що завдяки оптимізації витрат та дозволу від УЄФА й ФІФА на зміну цільового призначення певної частини коштів, адміністрації УАФ вдалося покрити дефіцит бюджету в понад 100 млн гривень, який виник на початку року.

Враховуючи відсутність доходів від великих турнірів у 2025 році, бюджет на 2024-й було сформовано із профіцитом у 5 мільйонів євро, який є необхідним резервом.

Основним джерелом надходжень є кошти від УЄФА та ФІФА – вони покривають аж 89% із 25,27 млн євро запланованих доходів УАФ.

При цьому пункт "Інші надходження" (0,58 млн євро) не включає виплати від спонсорів. "Всі спонсорські кошти, як і витрати надходять на рахунки УАФ-Маркетинг, і є окремою статтею роботи УАФ. Ці дані не включені в PnL УАФ", – повідомляє коментатор Віталій Волочай.

Керівництво українського футболу збирається витратити 20,67 млн євро. 52,1% від цих грошей підуть на фінансування Національної збірної України з футболу. В бюджеті також закладена виплата премій Олімпійській збірній за потрапляння у фінальний турнір ОІ-2024 (0,31 млн євро) – вона не була проведена у 2023 році. Таким чином, УАФ виконує обіцянку попередників.

Також Андрій Шевченко не обійшов тему аудиту щодо витрат колишнього керівництва. "Якщо остаточні підсумки аудиту покажуть, що кошти були витрачені не цільовим засобом, вони мають бути повернуті в казну УАФ", – передає слова президента УАФ ТаТоТаке.

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