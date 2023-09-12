Чемпионы Украины отказались отпускать вингера Эгиналдо на нынешние Панамериканские игры, сообщает Globo Esporte.

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Бразильская федерация футбола направила 19-летнему игроку письмо с приглашением, однако ответ Шахтера был отрицательным. Логику "горняков" понять легко. Футбольный турнир Панамериканских игр продлится с 27 октября по 4 ноября, и как раз примерно в это время дончане проведут спарку с Барселоной в групповом этапе ЛЧ (25 октября и 7 ноября). Панамериканские игры не входят в соревнования ФИФА или УЕФА, поэтому у Шахтера было полное право не отпускать легионера.

Напомним, Эгиналдо стал одним из самых дорогих новичков донецкого клуба в межсезонье – Васко да Гама заработал 3,5 млн евро. Дебют бразильца откладывался из-за травмы, однако сейчас он уже здоров и успел отличиться дублем в спарринге.

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