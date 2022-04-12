Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив, що Ракицький приєднався до команди та зіграє в благодійних матчах на підтримку України.

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Повернення Ярослава у формі "гірників" може відбутись вже 14 квітня у матчі з польською Лехією. Додамо, що про офіційну співпрацю поки не йдеться.

Нагадаємо, Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.

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