Шахтар оголосив про повернення Ракицького
15:00 - Читать на русском
Колишній оборонець Шахтаря Ярослав Ракицький знову приміряє помаранчеву форму.
Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив, що Ракицький приєднався до команди та зіграє в благодійних матчах на підтримку України.
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Повернення Ярослава у формі "гірників" може відбутись вже 14 квітня у матчі з польською Лехією. Додамо, що про офіційну співпрацю поки не йдеться.
Нагадаємо, Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.
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