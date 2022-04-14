"Гірники" організували з бразильцями взаємозалік за своїх гравців.

Як відомо, напередодні півзахисник Шахтаря Алан Патрік офіційно перейшов у Інтернасьйонал. Сума компенсації за бразильця, згідно домовленостей, становила 2 млн євро. Однак, "гірники" не отримали за свого гравця живих грошей.

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За інформацією GauchaZH, обидва клуби домовилися про своєрідний трансферний взаємозалік. Суть у наступному: влітку 2021-го Шахтар придбав у "колорадос" Вінісіуса Тобіаса за 6 млн євро і частину коштів, а саме 1,5 млн євро, українці мали заплатити бразильцям у лютому 2022 року. Однак через напад Росії і війну "гірники" прострочили платіж і у них виник борг перед Інтернасьйоналом.

В результаті переговорів сторони домовились, що Алан Патрік переходить до табору бразильців безкоштовно, а "колорадос" списують з донеччан заборгованість.

Нагадаємо, Вінісіус Тобіас вже встиг на правах оренди перейти у мадридський Реал до кінця сезону-2022/23 з опцією викупу за 18 млн євро.

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