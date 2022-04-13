Інтернасьйонал на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Алана Патріка.

Шахтар оголосив про повернення Ракицького

Цікаво, що на відміну від більшості гравців, які покинули клуби УПЛ на правах оренди, бразилець підписав повноцінний контракт до 2025 року. Сторони не розголошують про суму трансферу, але, за інформацією Transfermarkt, повернення Патріка обійшлось у 2 млн євро.

Додамо, що Алан вже виступав за Інтернасьйонал в 2013-14 роках. У складі Шахтаря він загалом провів 178 поєдинків, у яких забив 26 голів та віддав 35 асистів.

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