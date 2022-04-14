"Я можу підтвердити, що Ювентус цікавився нашими гравцями. Багато команд виявляли інтерес, у тому числі й туринці.

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У нас запитували про гравців, за якими вони вже стежили у минулому. Ювентус цікавився Вінісіусом Тобіасом, Маркосом Антоніо, Давідом Нересом та іншими.

На жаль, багато федерацій, у тому числі італійська, не скористалися цією можливістю. УЄФА спеціальним законом відкрив трансферне вікно, щоб гравці з України могли продовжувати грати та отримувати зарплату до кінця сезону. Це було зроблено, щоб захистити футболістів та клуби, спустошені війною. Ми не знаємо причин такого рішення, ми маємо запитати тих, хто безпосередньо причетний до цього", – цитує Ніколіні Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, після війни Шахтар зупинив виплату зарплат своїм футболістам і готовий прилаштувати їх у інші клуби.

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