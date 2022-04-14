"Горняки" организовали с бразильцами взаимозачет за своих игроков.

Как известно, накануне полузащитник Шахтера Алан Патрик официально перешел в Интернасьонал. Сумма компенсации за бразильца, согласно договоренностям, составила 2 млн евро. Однако "горняки" не получили за своего игрока живых денег.

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По информации GauchaZH, оба клуба договорились о своеобразном трансферном взаимозачете. Суть в следующем: летом 2021-го Шахтер приобрел у "колорадос" Винисиуса Тобиаса за 6 млн евро и часть средств, а именно 1,5 млн евро, украинцы должны были заплатить бразильцам в феврале 2022 года. Однако из-за нападения России и войны "горняки" просрочили платеж и у них возник долг перед Интернасьоналом.

В результате переговоров стороны договорились, что Алан Патрик переходит в лагерь бразильцев бесплатно, а "колорадос" списывают с дончан задолженность.

Напомним, Винисиус Тобиас уже успел на правах аренды перейти в мадридский Реал до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 18 млн евро.

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